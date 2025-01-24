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٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٦ ص

الحرس الثوري يبدأ اليوم تنفيذ مناورات بحرية كبرى في الخليج الفارسي

الحرس الثوري يبدأ اليوم تنفيذ مناورات بحرية كبرى في الخليج الفارسي

تستعد الوحدات الجوية والصاروخية والقواعد الخاصة بالقطع البحرية التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري لاطلاق مناورات في مياه الخليج الفارسي بدءا من اليوم الجمعة.

أفادت وكالة مهر للأنباء ان المناورات الكبرى للقوات البحرية للحرس الثوري في الخليج الفارسي ومضيق هرمز والجزر الايرانية في الخليج الفارسي تبدأ اليوم الجمعة.

وقد اكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري في تصريح للتلفزيون الايراني الخميس، ان هذه المناورات تجري في المنطقة الوسطى من الخليج الفارسي وفي شمال الخليج الفارسي في 3 مناطق بحرية للقوات البحرية للحرس الثوري، وان رسالة هذه المناورات هي رسالة سلام ومودة للدول الجارة واننا قادرون معا على ارساء الامن في هذه المنطقة الحساسة.

رمز الخبر 1953422

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