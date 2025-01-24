الحرس الثوري يبدأ اليوم تنفيذ مناورات بحرية كبرى في الخليج الفارسي

أفادت وكالة مهر للأنباء ان المناورات الكبرى للقوات البحرية للحرس الثوري في الخليج الفارسي ومضيق هرمز والجزر الايرانية في الخليج الفارسي تبدأ اليوم الجمعة.

وقد اكد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري في تصريح للتلفزيون الايراني الخميس، ان هذه المناورات تجري في المنطقة الوسطى من الخليج الفارسي وفي شمال الخليج الفارسي في 3 مناطق بحرية للقوات البحرية للحرس الثوري، وان رسالة هذه المناورات هي رسالة سلام ومودة للدول الجارة واننا قادرون معا على ارساء الامن في هذه المنطقة الحساسة.