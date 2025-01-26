الادميرال تنكسيري يعلن عن اطلاق صواريخ ذكية بطائرات مسيرة حديثة وتجربة ناجحة لصاروخ "نواب"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد القوة البحرية لحرس الثورة، الأدميرال علي رضا تنكسيري، في إشارة إلى عقد مناورات القوة البحرية في الخليج الفارسي: في اليوم الثاني من مناورات الرسول الأعظم (ص) والتي سميت باسم الشهيد منجزي، تم إطلاق الصواريخ الساحلية على البحر، كما تم إطلاق صواريخ أرض – أرض على مسافات مختلفة؛ وفي هذه المناورة، تم إطلاق صاروخ "نواب" لأول مرة دعماً للغطاء الجوي من فرقاطة الشهيد سليماني وأصاب أهدافه بنجاح.

وفي إشارة إلى الإطلاق الجوي الناجح للمروحيات، أشار قائد القوة البحرية لحرس الثورة: في اليوم الثاني من المناورات، نفذت الأنظمة النشطة والذكية تحت السطحية عملياتها بنجاح أيضاً؛ وتضمنت المناورة التدرب على إطلاق ألغام صاروخية جديدة قادرة على تغطية مساحة كبيرة.

وأوضح أنه تم استخدام 360 صاروخ كروز باليستي وصواريخ قدر المطورة ذات المدى المتزايد ودقة الاستهداف لمواجهة الحرب الإلكترونية في البيئة الإلكترونية في اليوم الثاني من المناورات، مضيفا: "اليوم لدينا صواريخ كروز في البحرية التابعة لحرس الثورة ووزارة الدفاع. ونحن نعمل على بناء الدعم للقوات المسلحة على مسافات طويلة تتجاوز ألف كيلومتر من خلال الاستفادة من قدرة الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف أهدافاً على ارتفاعات مختلفة.

وصرح قائد القوات البحرية لحرس الثورة بأن "تقييمنا لإجراء هذه المناورات كان جيدًا جدًا وتم تحقيق الأهداف المرجوة". وقال: "المناطق الشمالية الثلاث في الخليج الفارسي والمناطق الوسطى الثانية والثالثة والرابعة مهمة جدًا". إن المواقع الحساسة مثل مجمعات الغاز ومصنع عسلوية للبتروكيماويات ومنصات الغاز ومحطات الطاقة النووية والجزر ومنصات النفط ومصافي التكرير كلها تتطلب الدفاع، وقد أجريت التدريبات الدفاعية اللازمة.

وأوضح أن القوة البحرية لحرس الثورة، بالاعتماد على الشباب النخبة والملتزمين، جهزت طائرات مهاجر 6 وأبابيل 5 المسيرة بصواريخ قائم وألماس للذكاء الاصطناعي، مضيفا: "في هذه المناورات، تم إجراء تدريبات مثل إطلاق صاروخ نواب الدفاعي من حاملة طائرات الشهيد سليماني الاستراتيجية، وتمت عملية إنزال برمائي لقوات الكوماندوز وتم اطلاق صواريخ باليستية وساحلية في البحر، وتم أطلاق صواريخ قدر 200 أرض - أرض، وأسقاط طائرات معادية بصواريخ كوثر 222، وأطلاق صواريخ كروز بحرية.

وأكد قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني على رسائل هذه المناورات، وأعلن: تم إجراء هذه المناورات بهدف زيادة التنسيق والاستعداد لمحاربي البحرية في الحرس الثوري الإيراني لمواجهة أي مغامرة من قبل أعداء هذه الحدود والمنطقة، وكذلك لإعلان رسالة السلام والصداقة إلى الدول المجاورة.

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