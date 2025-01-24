ما هو الحادث الأمني ​​الذي تعرضت له إحدى السفن عند  رأس التنورة في الخليج الفارسي؟

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن سكاي نيوز العربية أنه أعلنت منظمة التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، عن وقوع حادث أمني في رأس التنورة في السعودية.

وأعلنت التجارة البحرية البريطانية أن الحادث وقع على بعد 86 ميلا بحريا شمال شرق رأس التنورة في المياه السعودية.

وذكر مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني أن سفينة عسكرية صغيرة اقتربت من سفينة قبالة ساحل رأس التنورة في المملكة العربية السعودية في الخليج الفارسي، وألقت ضوء الليزر الأخضر على السفينة.

وزعمت التجارة البحرية البريطانية أن السفينة الصغيرة كانت تنوي توجيه السفينة نحو المياه الإيرانية.

ونصح المركز السفن المارة بالتأهب لأي حركة مشبوهة، مشيرا إلى أن الأمر قيد التحقيق.

وبعد دقائق، أعلنت التجارة البحرية البريطانية أن الحادث الذي تعرضت له السفينة انتهى وأن السفينة في طريقها إلى مينائها التالي.

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