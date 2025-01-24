  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:١٢ م

ما هو الحادث الأمني ​​الذي تعرضت له إحدى السفن عند  رأس التنورة في الخليج الفارسي؟

ما هو الحادث الأمني ​​الذي تعرضت له إحدى السفن عند  رأس التنورة في الخليج الفارسي؟

وأشارت التجارة البحرية البريطانية إلى أن الحادث الأمني ​​وقع على بعد 86 ميلاً بحرياً شمال شرق رأس تنورة في الخليج الفارسي.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن سكاي نيوز العربية أنه أعلنت منظمة التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، عن وقوع حادث أمني في رأس التنورة في السعودية.

وأعلنت التجارة البحرية البريطانية أن الحادث وقع على بعد 86 ميلا بحريا شمال شرق رأس التنورة في المياه السعودية.

وذكر مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني أن سفينة عسكرية صغيرة اقتربت من سفينة قبالة ساحل رأس التنورة في المملكة العربية السعودية في الخليج الفارسي، وألقت ضوء الليزر الأخضر على السفينة.

وزعمت التجارة البحرية البريطانية أن السفينة الصغيرة كانت تنوي توجيه السفينة نحو المياه الإيرانية.

ونصح المركز السفن المارة بالتأهب لأي حركة مشبوهة، مشيرا إلى أن الأمر قيد التحقيق.

وبعد دقائق، أعلنت التجارة البحرية البريطانية أن الحادث الذي تعرضت له السفينة انتهى وأن السفينة في طريقها إلى مينائها التالي.

/انتهى/

رمز الخبر 1953428

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات