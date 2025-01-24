الأمم المتحدة تعلق تحركات موظفيها في مناطق سيطرة حركة انصار الله اليمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن رويترز، أن الأمم المتحدة اعلنت تعليق جميع التحركات الرسمية لموظفيها في المناطق الواقعة تحت سيطرة حركة انصار الله اليمنية حتى إشعار آخر، وذلك بسبب اعتقال حركة انصار الله المزيد من موظفيها.

وقالت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني أن جماعة انصار الله احتجزت يوم أمس المزيد من موظفي الأمم المتحدة في مناطق سيطرتهم.

وذكرت أنها تتواصل مع مسؤولي جماعة انصار الله للمطالبة بالإفراج عن جميع موظفي الأمم المتحدة والشركاء المحتجزين دون شروط.

وتأتي هذه التحركات من جماعة انصار الله اليمنية إزاء الموظفين الأممين في أول رد فعل على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي صنف الجماعة منظمة إرهابية.

ويوم أمس دعت وزارة الخارجية في صنعاء المنظمات الدولية لإدانة القرار الأمريكي الذي اعتبرته عقابا لها بسبب مواقفها المناصرة للقضية الفلسطينية، وفقا لوسائل إعلامها.

هذا وقد أدانت جماعة أنصار الله، الخميس، قرار البيت الأبيض في واشنطن ، الأربعاء، بإعادة تصنيفهم “منظمة إرهابية واعتبرت أن هذا التصنيف يستهدف الشعب اليمني وموقفه المساند لمظلومية الشعب الفلسطيني.

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