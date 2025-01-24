إيران تحتج على بعض التحركات السلبية من قبل بعض الشخصيات في باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى صباح اليوم الجمعة، سفير جمهورية أذربيجان في طهران "على عليزاده"، مساعد وزير الخارجية ومدير عام دائرة أوراسيا في وزارة الخارجية الايرانية "مجتبى دميرجي لو" في طهران وتمت مناقشة الوضع الراهن للعلاقات الثنائية وآفاق تطوير العلاقات في مختلف المجالات.

وبالاشارة الى التطورات الإيجابية في العلاقات بين البلدين، أكد مدير عام دائرة أوراسيا في وزارة الخارجية الايرانية على ضرورة قيام الجانبين بتنفيذ الاتفاقيات وحماية العلاقات بين البلدين.

وضمن اشارته الى الجهود التي يبذلها كبار المسؤولين في البلدين لتعزيز العلاقات المبنية على المنفعة المتبادلة، رأى دميرجي لو ان التحركات السلبية من بعض الدوائر أو الشخصيات في جمهورية أذربيجان (بما في ذلك الإجراء غير الأخلاقي الأخير فيما يتعلق بعدد من الطلاب الإيرانيين الذين يدرسون في جمهورية أذربيجان) تسيء وتضر بالعلاقات الثنائية للبلدين، معربا عن احتجاج ايران على هذه التصرفات وطالب بمحاسبة مخططي ومرتكبي مثل هذه التصرفات السلبية.

كما بيّن مساعد وزير الخارجية قدسية ومكانة رجال الدين وعلماء الدين الرفيعة في أعين شعبي البلدين، وشدد على ضرورة اليقظة والتعامل بحزم مع أي أعمال غير محترمة ومثيرة للانقسام.

وبدوره اعرب سفير جمهورية أذربيجان عن أسفه لبعض التصريحات والتصرفات غير السارة، ووعد بنقل هذا الوضع الى سلطات بلاده.

وفي هذا اللقاء، قيّم الجانبان بشكل إيجابي الاتجاه المتنامي للعلاقات الثنائية، خاصة تبادل الوفود رفيعة المستوى وعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، فيما يتعلق بكيفية تعزيز التنسيق لتسهيل وتسريع التعاون لتنفيذ البرامج المدرجة على جدول أعمال العلاقات بين البلدين.

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