ممثل الخارجية الايرانية يلتقى وزير الخارجية اللبناني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رؤوف الشيباني الممثل الخاص لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في غرب آسيا، استمراراً لمشاوراته مع المسؤولين اللبنانيين، وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب. وبحثا آخر التطورات السياسية والميدانية و أوضاع اللاجئين اللبنانيين وكيفية إرسال المساعدات الإنسانية إليهم.

وشدد الشيباني في هذا اللقاء، لدى تقديمه تقريرا عن آخر المساعدات التي أرسلتها ايران إلى لبنان، على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإرسال المزيد من المساعدات بسرعة لتحسين أوضاع اللاجئين وضحايا الحرب في لبنان.

وأشار في هذا الصدد إلى العوائق والمشاكل التي يخلقها الكيان الصهيوني في طريق إرسال المساعدات الإنسانية إلى لبنان، ووصفها بالعمل الإجرامي والمعادي للإنسانية.

كما اطلع الشيباني وزير خارجية لبنان على المشاورات التي أجراها وزير خارجية ايران عراقجي مع نظرائه وكبار المسؤولين في الدول حول ضرورة بذل جهود جماعية من جانب هذه الدول لوقف الأعمال الهمجية والهجمات الوحشية اللاإنسانية التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان وغزة.

كما أعرب بوحبيب في هذا اللقاء عن شكره وتقديره لدعم ايران للبنان في البعدين السياسي والإنساني.

كما أبلغ وزير الخارجية اللبناني الشيباني بالتحرك الدبلوماسي الذي تقوم به بلاده وتحركاتها بضرورة إجبار النظام الإسرائيلي على قبول وقف إطلاق النار في لبنان.