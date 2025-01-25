ترقب للدفعة الثانية من تبادل الأسرى وعودة النازحين لشمال غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أمس الجمعة، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن أسماء 4 مجندات إسرائيليات سيتم الإفراج عنهن ضمن هذه الدفعة.

والمجندات الأربع هن كارينا أرئيف، ودانييل غلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباغ.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تسلم من الوسطاء قائمة المجندات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في حماس أنه سيتم إبلاغ الصليب الأحمر بالموعد المحدد والمكان الذي سيتم فيه تسليمه الأسيرات.

وكانت عملية التبادل الأولى جرت في ساحة السرايا بمدينة غزة وسط حضور كبير لمقاتلي كتائب القسام.

وفي المقابل، قالت حماس إنها تنتظر من الاحتلال تقديم قائمة بـ200 أسير فلسطيني يتوقع الإفراج عنهم اليوم السبت.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى، التابع للحركة، أن القائمة ستتضمن 120 أسيرا فلسطينيا من أصحاب أحكام السجن المؤبد، و80 أسيرا من أصحاب المحكوميات العالية، حسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في صفقة طوفان الأحرار.

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