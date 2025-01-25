3 حافلات تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن "3 حافلات تقلّ 114 أسيرا فلسطينيا محررا تصل إلى مدينة رام الله، بعد تحررهم ضمن صفقة طوفان الأحرار".

بدورها، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية بدء نقل الأسرى الفلسطينيين من سجن كتسيعوت في النقب تمهيدا لوصولهم لمعبر كرم أبو سالم على حدود قطاع غزة.

وفي وقت سابق السبت، نشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة الإسلامية حماس قائمة بأسماء 200 أسير فلسطيني مقرر أن يفرج الكيان الإسرائيلي عنهم في وقت لاحق السبت، منهم 121 محكوما بالمؤبد و79 من ذوي الأحكام العالية ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل.

وقالت حماس في تصريح صحفي إن "دفعة جديدة من أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال من أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية؛ ترى النور اليوم".

وسلّمت كتائب القسام اليوم السبت 4 مجندات أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة، في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، في حين تتواصل الاستعدادات لإطلاق 200 أسير فلسطيني.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

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