بدء توسيع ثلاثة حقول نفطية في وقت واحد

أفادت وكالة مهر للأنباء، يقع حقل سومار النفطي في محافظة كرمانشاه على بعد 30 كيلومترًا جنوب غرب مدينة جيلان غرب، بينما يقع حقل سامان النفطي في نفس المحافظة على بعد 17 كيلومترًا جنوب شرق مدينة نفط شهر، ويقع حقل دلاوران في محافظة إيلام على بعد 85 كيلومترًا من مدينة إيلام.

وقد بدأ تطوير هذه الحقول النفطية الثلاثة اليوم من خلال مراسم وضع الحجر الأساس التي قام بها معاون وزير النفط والمدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية. وقد تم دراسة واعتماد خطة تطوير واستغلال حقول سومار، سامان، ودلاوران خلال الاجتماع الأول لمجلس الاقتصاد في الحكومة الرابعة عشرة في شهر سبتمبر.

وفي مراسم وضع الحجر الأساس لمشروع تطوير حقول النفط "سومار"، "سامان"، و"دلاوران" في منطقة نفط شهر، أعلن "حميد بورد"، المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية، عن زيادة قدرة إنتاج النفط في البلاد بمقدار 10 آلاف برميل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع قد بدأ باستثمار قدره 240 مليون دولار بهدف تطوير وتنمية هذه المنطقة الحدودية.

وأشار "بورد" إلى عدم تطوير منطقة نفط شهر في السنوات الماضية، موضحًا أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير حقول النفط الصغيرة في المنطقة وإعادة الازدهار إلى النقاط الحدودية في البلاد، مؤكدًا أن تطوير هذه المناطق سيساهم في زيادة الأمن وتحقيق التقدم والرفاهية لسكان المنطقة.

كما أضاف بورد أن حقل "نفط شهر" يُعتبر من أقدم حقول النفط في البلاد، وأن هناك حقولًا صغيرة أخرى في هذه المنطقة شهدت اليوم بدء عمليات تطويرها. وأكد أن تنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى زيادة قدرة الإنتاج اليومي للبلاد بمقدار 10 آلاف برميل وتوفير جزء من احتياجات مصفاة كرمانشاه.

وأوضح بورد أن هذا المشروع يتم تنفيذه باستثمار قدره 240 مليون دولار من القطاع الخاص كمقاول، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار من المتوقع أن يحقق الأرباح خلال أقل من 20 شهرًا.

وأكد معاون وزير النفط أن إحدى السياسات الرئيسية للحكومة الرابعة عشرة هي استخدام القوى المحلية في المشاريع التشغيلية، مشددًا على أنهم سيبذلون جهدًا للاستفادة من قدرات السكان المحليين في هذا المشروع، وأن هذه الخطة تُعتبر هدية صغيرة من الحكومة إلى الشعب النبيل والمجتهد في المنطقة.

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