ایران تضع حجر الاساس للکشف عن أول بئر نفط مجهز بالذكاء الاصطناعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه اعلن نائب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للعلوم والتكنولوجيا، حسين افشين عن تشغيل اول بئر نفط في البلاد بتمتع بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقال نائب رئيس الجمهورية: "اليوم، مع الكشف عن أول مركز WRFM للنفط في البلاد، تم اتخاذ الخطوة الأساسية للانتقال من ذكاء الأعمال الى الذكاء الاصطناعي في مجال النفط".

وتابع: "في العام المقبل، سيتم الكشف عن أول بئر نفط في البلاد مجهز بالذكاء الاصطناعي في حقلي نفط سبهر والجفير".

واوضح حسین افشین: "كما يتم أيضًا إعداد أول مصفاة ذكية في البلاد في قشم".

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