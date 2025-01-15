شركة النفط الإيرانية: عملية تصدير النفط في كافة المناطق التشغيلية جارية

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف عباس أسدروز، اليوم الأربعاء، مخاطبا موظفي وعائلات محطة مكثفات الغاز في حقل بارس الجنوبي: "من غير الممكن وقف صادرات النفط، وموظفو هذا المجمع في جميع المجالات التشغيلية".

وأكد على أهمية دور الموانئ النفطية في توفير أكثر من 70 بالمئة من النقد الأجنبي للبلاد، وذكر: "إن المهام الرئيسية للموانئ النفطية الإيرانية تقع على المحافظات الخمس خوزستان وبوشهر وهرمزكان ومازندران وطهران وجزيرة "خارك" باعتبارها المركز الرئيسي للتصدير، يعد مصدرًا لأكثر من 90 بالمائة من صادرات نفط البلاد".

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة محطات النفط الإيرانية إلى أن 100 بالمائة من مكثفات الغاز يتم تصديرها من محطة عسلوية، وأن محطات الشمال وماهشهر وجاسك تلعب دوراً مهماً في استكمال سلسلة قيمة النفط.

وأشاد بدور عائلات الموظفين في توفير السلام والتركيز لتنفيذ المهام الحساسة، وأضاف: "يجب أن تتشكل حياتنا على أساس القيم العلوية والفاطمية، ويجب أن تكون الأخلاق الحميدة والإيمان محور أنشطتنا".

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة المحطات النفطية الإيرانية: إن صناعة النفط هي المحرك الأهم لاقتصاد للبلاد.

وقال أسدروز: "إن التزام وجهود موظفينا تضمن التنفيذ الناجح لمهام هذه الصناعة الرئيسية، التي تلعب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية في إيران".

وقال رئيس محطة مكثفات الغاز في حقل بارس الجنوبي أيضا: "إن محطة مكثفات الغاز في حقل بارس الجنوبي مسؤولة عن تحميل وتسليم شحنات مكثفات الغاز عبر أربع منصات عائمة تقع في مواقع حقل بارس الجنوبي".

وأضاف غلام حسين كرامي: "تتم هذه الأنشطة بما يتماشى مع إنتاج الغاز المستدام في البلاد، وهناك دائمًا الجاهزية اللازمة لتنفيذ المهام بأعلى جودة وأسرع وقت والالتزام الكامل بمتطلبات السلامة".

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