إيران وتركيا تؤكدان على تطوير التعاون في مجال النقل والترانزيت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى محمد حسن حبيب الله زاده، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أنقرة، مع أنور إسكورت، نائب وزير النقل والبنية التحتية في جمهورية تركيا، وناقشا آخر التطورات في العلاقات بين البلدين في مختلف مجالات النقل.

وجرى خلال هذا اللقاء بحث وتبادل المشاريع والآفاق الكفيلة بتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف مجالات النقل السككي والبري والجوي والبحري. وناقش الجانبان أيضًا المشكلة الأخيرة المتمثلة في حركة الشاحنات على المعابر الحدودية بين إيران وتركيا.

كما أكد سفيرنا ونائب وزير النقل والبنية التحتية التركي على ضرورة مواصلة الجهود لتطوير العلاقات في مجال النقل والاتصالات كأحد القطاعات الأساسية للتنمية الشاملة للعلاقات بين البلدين.

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