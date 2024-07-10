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١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٥٩ م

خلال لقاء مع مسؤول تركي؛

سفير إيران في تركيا يؤكد على ضرورة تعاون دول المنطقة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة

سفير إيران في تركيا يؤكد على ضرورة تعاون دول المنطقة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة

اكد السفير الإيراني في تركيا محمد حسن حبيب الله زاده خلال لقاء مع الأمين العام لمجلس الأمن القومي التركي على ضرورة التعاون بين دول المنطقة لإحلال السلام والاستقرار والحفاظ عليهما في إطار الآليات القائمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى محمد حسن حبيب الله زاده، سفير جمهورية إيران الإسلامية في أنقرة، مع سيف الله حاجي موفتو أوغلو، أمين مجلس الأمن القومي لجمهورية تركيا.

وفي هذا اللقاء، ناقش الطرفان وتبادلا وجهات النظر حول التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

وأكد الطرفان أن هناك إمكانيات عديدة لتطوير التعاون بين البلدين، ويمكننا خلق فرص جديدة للتعاون. كما أكد الجانبان على أهمية تعاون دول المنطقة من أجل إحلال السلام والاستقرار والحفاظ عليهما في إطار الآليات القائمة.

كما تم التأكيد في هذا اللقاء على استمرار اللقاءات والحوارات بين مسؤولي البلدين على مختلف المستويات.

ويتكون مجلس الأمن القومي التركي من الرئيس ونائب الرئيس ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية والعدل ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة وثلاثة قادة للقوات البرية والجوية والبحرية التركية.

ورئيس مجلس الأمن القومي، رجب طيب أردوغان، هو رئيس تركيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1946383

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