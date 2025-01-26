ما هي البضائع التي تصدرها إيران إلى ألمانيا؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أظهرت بيانات المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاء أن حجم التجارة بين إيران وألمانيا بلغ 1.37 مليار يورو في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024 وبالمقارنة بالعام السابق فقد نمت التجارة بين إيران وألمانيا بنسبة أربعة في المائة.

وخلال هذه الفترة، بلغت الصادرات الألمانية إلى إيران 1.16 مليار يورو، بزيادة قدرها 6% مقارنة بصادرات بلغت 1.09 مليار يورو في عام 2023. كما بلغت صادرات إيران إلى ألمانيا 208 ملايين يورو، بانخفاض 6 بالمائة مقارنة بصادرات بلغت 222 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

في نوفمبر 2024، بلغ حجم التجارة بين إيران وألمانيا 124 مليون يورو، بزيادة قدرها 2 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغ هذا الرقم 122 مليون يورو. ومن هذا المبلغ، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 1% إلى 101 مليون يورو، وارتفعت الصادرات الإيرانية بنسبة 17% إلى 23 مليون يورو.

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