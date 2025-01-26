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٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:٢١ م

أسطول جديد للجيش يتجه نحو المحيط الهندي وخليج عدن

أسطول جديد للجيش يتجه نحو المحيط الهندي وخليج عدن

انطلق الأسطول المئة للبحرية الإيرانية، بحضور نائب قائد البحرية الاستراتيجية، من بندرعباس لأداء مهمة بحرية في المياه الدولية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، تم إرسال الأسطول المئة للبحرية الإيرانية، التي تضم الأدميرال "حمزة علي كاوياني" نائب قائد البحرية وعددًا من القادة والمسؤولين، إلى المياه الدولية. بالإضافة إلى المهام القتالية والاستخباراتية، يتولى هذا الأسطول أيضًا مهام تعليمية.

يتكون هذا الأسطول من السفن "بوشهر" و"لاوان"، وستقوم بدوريات في شمال المحيط الهندي وخليج عدن.

منذ عام 2008، قامت البحرية الإيرانية بإرسال مجموعات قتالية وعملياتية لتأمين خطوط الملاحة ومكافحة ظاهرة القرصنة البحرية. كما تشمل أهدافها تقديم المساعدة وإنقاذ السفن المتضررة في أعالي البحار، وتعزيز التعاون العسكري وزيارة موانئ الدول الصديقة والحليفة، ومرافقة السفن التجارية بناءً على طلب الوحدات البحرية.

/انتهى/

رمز الخبر 1953526

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