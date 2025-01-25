بحرية الحرس الثوری تجهز طائرتين مسيرتين لها بالذكاء الاصطناعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أقيمت اليوم الثاني من مناورات اقتدار الرسول الأعظم (ص) ١٩ باسم الشهيد حسين منجزي في المنطقة الشمالية والأوسط من الخليج الفارسي.

أعلن قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري عن تحسين أنظمة ومعدات القوة البحرية للحرس الثوري، قائلاً: "لقد قامت القوة البحرية للحرس الثوري، بالاعتماد على الشباب النخبة والملتزمين، بتجهيز طائرات مهاجر 6 وأبابيل 5 بدون طيار بصواريخ ذات تقنية الذكاء الاصطناعي من طرازي قائم وألماس".

وقال الأدميرال تنكسيري: "تضمنت هذه المناورات تدريبات مثل إطلاق صاروخ "نواب" لنظام الدفاع الجوي من سفينة الشهيد سليماني الاستراتيجية، وعمليات برية-بحرية من قبل قوات حرس الثورة الإسلامية، وإطلاق صواريخ باليستية وصواريخ ارض-بحر، وإطلاق صواريخ قدر 200 السطحية، وإسقاط طائرات العدو الفرضي بصواريخ كوثر 222 واطلاق صورايخ كروز البحرية.

وفي الختام، أكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني على رسائل هذه المناورات وأعلن: "أقيمت هذه المناورات بهدف زيادة التنسيق والاستعداد بين القوات الشجعان في القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني لمواجهة أي مغامرة من قبل أعداء هذه الحدود والمنطقة وكذلك لإعلان رسالة السلام والتضامن إلى الدول المجاورة."

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