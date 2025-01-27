زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب "قصر شيرين" دون أن يتسبب في أية أضرار 

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال "محمد باقر محمدي"، مشيرًا إلى الزلزال الذي وقع صباح اليوم (الاثنين) في قصر شيرين: " بعد وقوع الزلزال، تم إرسال ثلاث فرق تقييم على الفور إلى المنطقة وبدأت في إجراء الفحوصات اللازمة."

وأضاف: "وفقًا للفحوصات التي تم إجراؤها والمعلومات التي حصلنا عليها من رؤساء القرى، لحسن الحظ، لم يتسبب هذا الزلزال في أية أضرار بشرية أو مادية، سواء في المدينة أو في القرى."

وأشار المدير العام لجمعية الهلال الأحمر في محافظة كرمانشاه إلى أن فرق الهلال الأحمر في حالة تأهب لأي هزات أرضية محتملة أخرى في هذه المنطقة، وأن مراكز الهلال في القرى المجاورة جاهزة بشكل كافٍ.

وقع الزلزال بقوة 5.1 درجة في الساعة 4:32 صباحًا اليوم بالقرب من قصر شيرين.

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