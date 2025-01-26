نبيه بري: استشهاد لبنانيين في الجنوب يؤكد إمعان إسرائيل بانتهاك السيادة

وأقادت وكالة مهر للأنباءـ انه قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: نتوجه بتحية إجلال وتقدير لأبناء القرى الحدودية اللبنانية الجنوبية.. لا زلنا نزف الشهيد تلو الشهيد على مساحة الجنوب والبقاع والضاحية وكل الوطن.

وأضاف: طوبى للأمهات طوبى لكم أيها الجنوبيون يا حراس حدود أرضنا وسيادتنا واستقلالنا.

وتوجه بري للجنوبيين: أنتم اليوم تثبتون للقاصي والداني أنكم عظماء في انتمائكم الوطني وأن الأرض كما العرض ترخص بسبيلها أغلى التضحيات.

وأضاف نبيه بري للجنوبيين: أنتم اليوم تثبتون أن السيادة هي فعل يُعاش وليست شعارات تلوكه الألسن.. فعلكم اليوم أكد أن مقاييس الوطنية والانتماء للبنان الوطن والرسالة والحرية هو أنتم وهي الأرض التي تقفون عليها.

وتابع بري للجنوبيين: فعلكم اليوم يؤكد أن وطناً يمتلك عزيمة كعزيمتكم وبأساً كالجمر لا يداس كبأسكم هو وطن لا بد أن ينتصر.

/انتهى/