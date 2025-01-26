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٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٣٢ ص

اللبنانيون يعودون إلى بيوتهم ولا يخشون الاحتلال الإسرائيلي

اللبنانيون يعودون إلى بيوتهم ولا يخشون الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وسائل إعلام لبنانية أن أهالي بلدة عيتا الشعب يدخلون الى بلدتهم ولا يخشون الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من وجوده في الجنوب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاعن المنار، أنه تجمع مئات المواطنين اللبنانيين على مداخل قراهم وأحيائهم في جنوب البلاد للعودة إلى منازلهم مع انتهاء مهلة الـ60 يوماً الممنوحة للكيان الصهيوني.

وأفادت مصادر لبنانية أن المواطنين اللبنانيين يتجهون نحو منازلهم دون خوف من المحتلين، رغم تحذيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ودخل أهالي بلدة الخيام إلى المنطقة بسياراتهم. أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على لاجئين لبنانيين في كفر كلا، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين. كما أفادت الأنباء أن مواطنين لبنانيين اثنين وقعا في أسر جيش الاحتلال الصهيوني.

ولم ينسحب الكيان الصهيوني عن جنوب لبنان بعد المهلة المحددة فحسب، بل نفذ خلال الساعات القليلة الماضية هجمات وحشية ضد منطقتي كفر كلا وميس الجبل.

يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يؤكد أنه في مقابل انسحاب الكيان الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يوماً، فإن حزب الله سوف ينسحب أيضاً إلى الشمال من نهر الليطاني.

/انتهى/

رمز الخبر 1953513
شیرین سماره

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