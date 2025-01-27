افتتاح دار الصحفيين في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائم باعمال دار الصحفيين مهدي عرفاتي، كان لدى الصحفيين على الدوام رغبة بوجود دار خاصة بهم يشعرهم بالتآزر إلى أن طُرح هذا الموضوع العام الماضي ورُحب بها من قبل المسؤولين حتى تم تطبيقها وافتتاح دار للصحفيين اليوم في شارع شريعتي - تقاطع طالقاني في طهران ونشير إلى أننا أصدقاء لنقابة الصحافة ولسنا منافسون لهم.

وبدوره المتحدث باسم بلدية طهران عبد المطهر محمد خاني، قال إنه خلال العقدين الأخيرين قامت بلدية طهران بتجديد العديد من المنازل في المدينة وجعلها متاحة للمواطنين. وأتيحت هذه الفرصة لوسائل الإعلام في هذا المنزل الذي كان فارغا حتى الآن فقامت البلدية بمهمتها، متابعا من الآن فصاعدا يقع على عاتق رجال الإعلام إبقاء أضواء هذه الدار مضاءة لتكون موطنا للجميع من صانعي الأفلام الوثائقية والمصورين والصحفيين بغض النظر عن أي انتماء سياسي.

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