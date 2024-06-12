تعزيزا للتعاون الدولي وتبادل الأخبار... مهر وأرمنبريس توقعان مذكرة تعاون مشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقعت مجموعة مهر الإعلامية ووكالة أرمنبريس للأنباء الأرمينية مذكرة تعاون من أجل تعزيز التعاون الدولي وتبادل الأخبار.

وعقد هذا الاجتماع افتراضيا، وشارك فيه محمد مهدي رحمتي الرئيس التنفيذي لمجموعة مهر الإعلامية، وحسين طاهري نائب مدير وكالة مهر للأنباء، ومحمد صرفي رئيس تحرير صحيفة طهران تايمز، نيابة عن مجموعة مهر الإعلامية، وحضرت السيدة نازاريان مديرة وكالة أرمنبريس للأنباء والسيدة كاسيان النائب والسيد خلقتيان رئيس تحرير وكالة أرمنبريس للأنباء.

وأشار محمد مهدي رحمتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مهر الإعلامية، إلى العلاقة الودية والطويلة الأمد بين البلدين، وتاريخ وكالة الأنباء الأرمنية برس الذي يبلغ 105 أعوام وباعتبارها إحدى وسائل الإعلام الرئيسية في أرمينيا ، قال: "للأسف لم يكن لنا نشاط يذكر في المجالات الإعلامية والثقافية"، ونحن سعداء جدًا لأننا تمكنا من اتخاذ خطوة مهمة نحو حل مشكلة نقص التعاون الإعلامي والثقافي.

وفي إشارة إلى الحساسيات القائمة فيما يتعلق بالحدود المشتركة بين البلدين وعدم وجود أخبار دقيقة في هذا الصدد، قال رحمتي: "إنه لمن دواعي سروري أن يتمكن شعبي إيران وأرمينيا الآن من تلقي أخبار صحيحة ودقيقة من بعضهما البعض".

وأضاف: في كثير من الحالات، تتورط إيران وأرمينيا في الأخبار المفبركة والأخبار الكاذبة التي تروجها وسائل إعلام الدول المعادية. وأتمنى أن يكون هذا التعاون خطوة نحو التصدي المشترك لهذه الأخبار الكاذبة والمزيفة.

بالإضافة إلى ذلك، قالت السيدة نازاريان، مديرة وكالة أنباء الصحافة الأرمنية: هذا الحدث هو نقطة تحول جديدة في تاريخ الإعلامين وكذلك الإعلام في إيران وأرمينيا.



وأضاف: في عالم اليوم، حيث تلعب وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في تغيير شكل حياتنا والتأثير على قراراتنا، من الضروري توفير معلومات موثوقة لجمهورنا. مهمتنا هي إعلام الناس وتثقيفهم والتواصل معهم.



وفي النهاية، أشارت نازاريان: أنا على ثقة من أن الشراكة التي نبنيها اليوم ستخلق تبادلاً أكثر شمولاً للأخبار، ورؤية أعمق وفهمًا أكبر لأحداث البلدين.