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٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٨ م

بالصور.. لأول مرة منذ 76 عام، الفلسطينيون يعودون إلى مناطق احتلتها العصابات الصهيونية

بالصور.. لأول مرة منذ 76 عام، الفلسطينيون يعودون إلى مناطق احتلتها العصابات الصهيونية

الفلسطينيون يعودون إلى منازلهم بالشمال ويعبرون عن فرحهم وهذا ما يدل على فشل الكيان الصهياني في تحقيق أهدافه المعلنة.

بالصور.. لأول مرة منذ 76 عام، الفلسطينيون يعودون إلى مناطق احتلتها العصابات الصهيونية

بالصور.. لأول مرة منذ 76 عام، الفلسطينيون يعودون إلى مناطق احتلتها العصابات الصهيونية

بالصور.. لأول مرة منذ 76 عام، الفلسطينيون يعودون إلى مناطق احتلتها العصابات الصهيونية

رمز الخبر 1953576

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