https://ar.mehrnews.com/news/1953576/ ٢٧/٠١/٢٠٢٥، ١٢:٥٨ م رمز الخبر 1953576 القدس و فلسطین القدس القدس و فلسطین القدس ٢٧/٠١/٢٠٢٥، ١٢:٥٨ م بالصور.. لأول مرة منذ 76 عام، الفلسطينيون يعودون إلى مناطق احتلتها العصابات الصهيونية الفلسطينيون يعودون إلى منازلهم بالشمال ويعبرون عن فرحهم وهذا ما يدل على فشل الكيان الصهياني في تحقيق أهدافه المعلنة. رمز الخبر 1953576 کپی شد محتوى ذات صلة بن غفير: عودة السكان إلى شمال غزة استسلام تام أهالي غزة يعودون إلى الشمال والكيان الصهيوني ينسحب من محور نتساريم الإعلامي الحكومي: غزة والشمال بحاجة 135 ألف خيمة وكرفان للإيواء قاليباف: حماس حية ومزدهرة..المقاومة مستمرة بإرادة أقوى من ذي قبل سمات القضية الفلسطينية غزة قطاع غزة
تعليقك