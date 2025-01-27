بالصور.. لأول مرة منذ 76 عام، الفلسطينيون يعودون إلى مناطق احتلتها العصابات الصهيونية

الفلسطينيون يعودون إلى منازلهم بالشمال ويعبرون عن فرحهم وهذا ما يدل على فشل الكيان الصهياني في تحقيق أهدافه المعلنة.