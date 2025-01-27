قاليباف: حماس حية ومزدهرة..المقاومة مستمرة بإرادة أقوى من ذي قبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد باقر قاليباف في كلمته أمام جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم : "مع حلول مبعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".

وقال لقد كانت مهمة الرسول الأكرم (ص) دعوة البشرية إلى التوحيد، وهي دعوة ليست مجرد فكرة فكرية، بل فيها درس عملي في حياة أهل العالم.

وأضاف قاليباف: "إن العالم بلا توحيد سيكون عالما مليئا بالقوة الجامحة والاستبداد والقمع والفساد والتمييز". ولم يقم الرسول الكريم بإحياء رسالة الرسل الذين سبقوه فحسب، بل أعطى أيضاً حياة جديدة للبشرية جمعاء، وستصل هذه الحركة النبيلة إلى اكتمالها النهائي مع ظهور صاحب العصر والزمان.

وتابع رئيس البرلمان قائلا: إن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المظلومين وعودتهم إلى أحضان ذويهم هو نتيجة تعاطف وتضامن أهالي غزة مع حركة المقاومة ضد مخطط إبادة الشعب الفلسطيني والتهجير القسري للفلسطينيين."

وأضاف: "قد يكون المحتلون المجرمون قادرين على تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات بالقنابل الأميركية التي تزن عدة مئات من الأطنان، لكنهم لن يتمكنوا أبداً من تدمير وسحق إرادة الشعوب أو إطفاء شعلة المقاومة في قلوب الشعوب".

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "إن حرب العدو الصهيوني الفكرية في مختلف أنحاء العالم كانت تهدف إلى إلحاق الهزيمة بالمقاومة الفلسطينية واللبنانية وانتصار المحتلين، ولكن اليوم اتضح أن حماس حية ومزدهرة، المقاومة مستمرة بإرادة أقوى من ذي قبل، وتذل العدو".

وقال قاليباف: "إن هذه المقاومة المستمرة منذ أكثر من 15 شهراً ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الفصل العنصري الإسرائيلي ستكتمل إن شاء الله بانسحاب الصهاينة الكامل من قطاع غزة وعودة اللاجئين إلى ديارهم".

واحيا قاليباف ذكرى الشهداء إسماعيل هنية ويحيى السنوار والسيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين وكل المجاهدين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في المعركة المقدسة ضد أشر عدو للبشرية، الكيان الصهيوني."

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