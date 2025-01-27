لقاء الوفد الإيراني مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات بيلاروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدیر العام لمکتب الإنتخابات في وزارة الداخلیة محسن إسلامي والوفد المرافق له في بيلاروسيا كعضو مراقب للانتخابات هناك التقى مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات بيلاروسيا يغور كاربنكو.

واعرب كاربينكو خلال اللقاء عن تقديره لوجود الوفد الإيراني وارتياحه للعلاقات الوثيقة بين البلدين.

ومن جانبه أوضح اسلامي أن ما نلاحظه اليوم في الدول المستقلة هو إجراء انتخابات مستقلة وشفافة مبنية على التعاليم الأصلية واصفا ذلك بالنقطة المهمة.

وأضاف قائلا : قرر الشعب البيلاروسيا في المشاركة في تحديد مصير بلاده من خلال توجهه لصناديق الاقتراع والادلاء بارائهم.

وبدوره أكد رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات في لجنة الانتخابات الايرانية، استعداد ايران لتعزيز الانتخابات الإلكترونية في بيلاروسيا من خلال تطوير مستوى التعاون الفني في الانتخابات.

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