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٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٣١ م

وفد إيراني یصل إلی مینسك للرقابة علی انتخابات الرئاسة البیلاروسیة

وفد إيراني یصل إلی مینسك للرقابة علی انتخابات الرئاسة البیلاروسیة

وصل المدیر العام لمکتب الإنتخابات في وزارة الداخلیة محسن إسلامي، علی رأس وفد إلی مینسك کمراقب دولي علی الإنتخابات الرئاسیة في بیلاروسیا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدیر العام لمکتب الإنتخابات في وزارة الداخلیة محسن إسلامي يزور مینسك على رأس وفد تلبیة لدعوة من مسؤولي بیلاروسیا ونظرا للتخطیطات التي تم تنفیذها من قبل اللجنة المرکزیة للإنتخابات البیلاروسیة.

ومن المقرر أن یزور الوفد الإيراني المراقب واحدة من الشعب الإنتخابية في مدینة مینسك عاصمة بیلاروسیا وسیطلع عن کثب علی عملیة الإنتخابات الرئاسیة في بیلاروسیا.

الجمهوریة الإسلامية الإيرانية لدیها خبرة جیدة للغایة في الإقامة والإشراف علی الإنتخابات نظرا لإجراء أکثر من 42 جولة إنتخابات عقب انتصار الثورة الإسلامية. کما تؤدي هذه التفاعلات إلی تعزیز علاقات البلدین.

الجدير بالذكر أن الإنتخابات الرئاسیة في بیلاروسیا تقام في 26 ینایر/کانون الثاني 2025 .

/انتهى/

رمز الخبر 1953522
شیرین سماره

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