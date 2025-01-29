لبنان...اصابة 24 شخصا جراء غارتين للاحتلال الإسرائيلي على النبطية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدت الغارة على النبطية الفوقا إلى جرح 20 شخصاً، في حين أُصيب 4 أشخاص من جراء الغارة على زوطر الشرقية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وأفادت المصادر في الجنوب بأنّ الانفجار، الذي سُمع في النبطية الفوقا، ناجم عن غارة شنّتها مسيّرة إسرائيلية، استهدفت مركبةً مدنيةً في المنطقة.

وادان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الغارتين الإسرائيليتين، مؤكداً أنّ العدوان "يشكل انتهاكاً إضافياً للسيادة اللبنانية، وخرقاً فاضحاً لترتيب وقف إطلاق النار ومندرجات القرار الدولي 1701".

وأجرى ميقاتي اتصالاً برئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، مطالباً بـ"اتخاذ موقف حازم لضمان تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها".

ويأتي هذا الاستهداف في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وبالتزامن مع استمرار عودة اللبنانيين الجنوبيين، لليوم الثالث، إلى قراهم وبلداتهم عند الحدود مع فلسطين المحتلة، بعد انتهاء مهلة الأيام الـ60 لانسحاب "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، الأحد.

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