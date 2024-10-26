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٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٥٦ ص

محاولات الكيان الصهيوني للفرار من جنوب لبنان

محاولات الكيان الصهيوني للفرار من جنوب لبنان

بعد تلقي ضربات موجعة لقواته العسكرية في جنوب لبنان، أعلن مسؤولون في الكيان الصهيوني عن قرب انتهاء العدوان البري على هذه المنطقة خلال أسبوع إلى أسبوعين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن راديو الكيان الصهيوني، نقل عن مسؤولين بارزين في الأجهزة الأمنية، أن العدوان البري للاحتلال على جنوب لبنان بات في مراحله النهائية. وتوقع هؤلاء المسؤولون أنه في حال عدم حدوث تغييرات خاصة، فإن العدوان المذكور سينتهي خلال أسبوع أو أسبوعين.

يأتي هذا في وقت لم يتمكن الكيان الصهيوني منذ بدء هجومه البري على جنوب لبنان من إحراز أي تقدم ملموس في المنطقة، بل تكبد خسائر بشرية ومادية كبيرة. فقد أصبحت دبابات الميركافا الصهيونية هدفًا يوميًا للمقاومة اللبنانية، وتمكن مقاتلو المقاومة من القضاء على عدد كبير من عناصر جيش الاحتلال.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد اعترفت سابقًا بأن الأخبار السيئة تتوالى من جنوب لبنان، وأن هذه الأخبار لا تتوقف.

/انتهى/

رمز الخبر 1949981

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