7 جرحى اثر غارة صهيونية على مدينة النبطية فی انتهاك لوقف اطلاق النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان أن غارة للعدو الإسرائيلي هذا المساء على النبطية أدت في حصيلة أولية إلى إصابة 7 أشخاص بجروح.



يأتي هذا بعدما أفادت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي أن “سلاح الجو نفذ غارة على النبطية جنوبي لبنان”.



ويشار إلى أن هذه الغارة هي الأولى التي يشنها العدو الإسرائيلي على منطقة النبطية منذ وقف إطلاق النار في لبنان في 27 تشرين الثاني الماضي.



المصدر: موقع المنار