وفد اقتصادي إيراني يزور باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف أحمد معصومي فر تاتي هذه الرحلة بدعوة رسمية من كامران خان تسوري حاكم إقليم السند وسردار سليم حيدر خان حاكم إقليم البنجاب.

وقال: "يرافق المحافظ في هذه الزيارة عدد من كبار مديري خراسان الرضوية في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية والتعليمية والعلمية ووفد من الناشطين الاقتصاديين في القطاع الخاص".

واضاف رئيس مكتب وزارة الخارجية في شمال شرق البلاد: بالإضافة إلى اللقاءات الرسمية والثنائية بين مسؤولي خراسان الرضوية والسند، سيشارك الوفد في مؤتمر السياحة المستدامة للدول الإسلامية الذي يعقد في كراتشي، وسيتحدث محافظ خراسان الرضوية بالنيابة عن الجمهورية الإسلامية في هذا المؤتمر.

وأعلن معصومي فر أن المشاركة في افتتاح معرض السياحة للدول الإسلامية في كراتشي وزيارة وفد خراسان الرضوية لجناح الجمهورية الإسلامية في المعرض تعدان من الفقرات الأخرى للرحلة، قائلاً: ان جناح الجمهورية الإسلامية في معرض كراتشي للسياحة كان قد تم تأسيسه وتنظيمه من قبل محافظة خراسان الرضوية.

وتابع: "كما سيعقد مؤتمر مشترك للتجار ورجال الأعمال من خراسان الرضوية والسند في كراتشي بباكستان، حيث ستجري الوفود التجارية من الجانبين محادثات حول سبل تطوير العلاقات والتعاون، وفي نهاية المطاف سيتم التوقيع على 3 وثائق للتعاون في مجالات التجارة-الاقتصاد، والعلم -التكنولوجيا، والثقافة -السياحة من قبل الطرفين."

وقال رئيس مكتب وزارة الخارجية في شمال شرق البلاد: إن وفد خراسان الرضوية سيتوجه بعد ذلك إلى لاهور مركز اقليم البنجاب، وسيعقد محافظ خراسان الرضوية وحاكم ورئيس وزراء الحكومة المحلية في البنجاب محادثات ولقاءات مشتركة.

وأضاف معصومي فر: سيتم عقد لقاءات للناشطين الاقتصاديين في القطاع الخاص وقطاع السياحة، وفي الختام سيتم التوقيع على وثائق بشأن التعاون التجاري والتبادل التجاري وفي قطاع السياحة.

واشار الى ان البنجاب هو أكبر إقليم في باكستان، ويبلغ عدد سكانه 130 مليون نسمة ولديه إمكانات كبيرة للتعاون مع إيران. كما يعتبر إقليم السند، الذي يبلغ عدد سكانه 55 مليون نسمة، ثاني أكبر إقليم في باكستان من حيث عدد السكان.

وأضاف معصومي فر: إن هذه الزيارة الرسمية تمثل بداية تعاون طويل الأمد بين خراسان الرضوية وإقليمين باكستانيين، وقد تم سابقا توقيع اتفاقية عقد التوامة بينهما، وسيتم إجراء مناقشات حول هذا الموضوع خلال هذه الزيارة.

تعتبر جمهورية باكستان الإسلامية، التي يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة والتي لها حدود مع محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق ايران، أحد الجيران المهمين للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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