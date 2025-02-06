قيمة الصادرات الايرانية الى سلطنة عمان تصل إلى 1.146 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مدير مكتب غرب اسيا بمؤسسة تطوير التجارة الايرانية عبد الامير ربيهاوي ان قيمة الصادرات الايرانية الى سلطنة عمان بلغت خلال الأشهر التسعة الاخيرة مليار و 146 مليون دولار، بزيادة قدرها 15 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

واشار ربيهاوي الى اقامة لجنة التعاون الاقتصادي بين ايران وعمان خلال الاسابيع الاخيرة وقال ان واردات ايران من سلطنة عمان خلال الأشهر التسعة الاخيرة بلغت 631 مليون دولار.

واشار الى المحادثات التي اجراها وزير الصناعة الايراني مع المسؤولين العمانيين والاتفاقات بين البلدين، معربا عن امله بزيادة حجم التجارة مع عمان بنسبة 15 بالمائة.