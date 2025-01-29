عراقجي: إيران كانت دائماً داعماً للسلام والاستقرار في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أجرى مباحثات هاتفية مع ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، تناولت القضايا الثنائية، والمفاوضات النووية، والتطورات الإقليمية.

وفي هذه المباحثات الصريحة، أوضح عراقجي مواقف إيران بشأن أنشطتها النووية السلمية، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما كانت مستعدة للحوار بناءً على مبادئها الوطنية ومصالحها، مشددا على أن هذا النهج ليس جديدا، بل كان أساسًا للمفاوضات السابقة.

كما جدد وزير الخارجية دعمه لتمديد وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، مؤكدا على ضرورة وقف جرائم وعدوان الكيان الصهيوني.

وأشار عراقجي إلى أن إيران كانت دائمًا داعمًا للسلام والاستقرار في المنطقة، ولن تدخر جهدًا في هذا المسار. كما حذّر من أي تصعيد في اليمن، معتبرا أن تداعياته تشكل تهديدا لاستقرار وأمن المنطقة.

ورحب الجانبان بشأن آخر المستجدات في العلاقات الثنائية، بالتحركات الإيجابية الأخيرة، وأكدا على أهمية استمرار المشاورات الدبلوماسية. كما تم خلال هذه المباحثات الهاتفية مناقشة بعض القضايا القنصلية وبحثها.