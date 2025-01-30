عراقجي: إيران التزمت دائما بالنهج القائم على الحوار والتفاعل لحل القضايا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي جرى مساء أمس ناقش مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وفي إشارة إلى المحادثات الجارية بين إيران والدول الأوروبية الثلاث بريطانيا والمانيا وفرنسا، أكد عراقجي أن إيران التزمت دائما بالنهج القائم على الحوار والتفاعل لحل القضايا، وهي في الوقت نفسه مستعدة تماما لكافة الظروف.

ولفت إلى تاريخ العلاقات الدبلوماسية الممتد لـ 550 عامًا وتاريخ معاهدة الصداقة بين إيران وبولندا الذي يعود لنحو 100 عام، وصف وزير الخارجية البولندي العلاقات بين البلدين بأنها ودية، وأعرب عن أمله في حل القضايا بين إيران والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القضية النووية.

/انتهى/