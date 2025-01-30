نائب الرئيس الايراني يؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع كازاخستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف الذي يزور استانه ، اليوم الخميس رئيس وزراء كازاخستان ليؤكد على ضرورة تعزيز مستوى التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وقد وصل عارف اليوم الى استانة عاصمة كازاخستان للمشاركة في اجتماع الاتحاد الاوراسي.

ودعا عارف في اللقاء الى تفعيل اللجان المشتركة بين ايران وكازاخستان مشيرا الى مجالات تطوير التعاون بين البلدين في الحقلين الثقافي والسياحي.

ووجه دعوة لرئيس وزراء كازاخستان للمشاركة في اجتماع بحر قزوين الذي سيعقد اواخر الشهر الجاري في طهران.

واكد استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لنقل خبراتها في مجال التكنولوجيات الناشئة الى البلدان الجارة.

اما رئيس وزراء كازاخستان أولجاس أباييفيتش بيكتينوف فقد قدم التهاني بذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران داعيا الى تعزيز اللجان المشتركة بين البلدين.