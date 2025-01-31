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٣١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٤٣ م

النائب الأول للرئيس الايراني يتفقد معرض المشاريع الرقمية

النائب الأول للرئيس الايراني يتفقد معرض المشاريع الرقمية

زار النائب الأول للرئيس معرض المشاريع الرقمية على هامش مؤتمر ألماتي الرقمية 2025، واطلع على أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس معرض المشاريع الرقمية في مركز أتاكيت للتعاون التجاري على هامش مؤتمر ألماتي الرقمية 2025 صباح اليوم (الجمعة) بالتوقيت المحلي واطلع على أحدث التقنيات الجديدة، مجال الاقتصاد والتطورات الرقمية والذكاء الاصطناعي في دول الاتحاد الأوراسي.

وخلال هذه الزيارة، أكد محمد رضا عارف على ضرورة تعريف الشركات المعرفية الايرانية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدول المنطقة والاتحاد الأوراسي.

وفي هذا المعرض، ستعرض 200 غرفة من دول الاتحاد الأوراسي منتجاتها وتقدمها، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1953730

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