عارف: إيران ترحب بتعميق العلاقات الشاملة مع بيلاروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس على هامش اجتماع رؤساء وزراء الاتحاد الاقتصادي الاوراسي في الماتي، اكد عارف ضرورة استغلال فرصة القمم والاتفاقيات الإقليمية والدولية المهمة، مثل الاتحاد الأوراسي، لتعزيز التعاون بين البلدين.

وشدد على ضرورة الاستفادة من تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، خاصة في القطاع الخاص بين دول المنطقة، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى إلى تعزيز العلاقات الشاملة والعلاقات مع الدول التي تربطها بها أوجه تشابه سياسية وثقافية وتاريخية.

وأكد النائب الأول للرئيس الايراني أيضا على ضرورة تعزيز وتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين بشكل أكثر فاعلية في متابعة وتنفيذ الاتفاقيات بينهما.

وأضاف: "إن دور القطاع الخاص مهم للغاية لاستدامة العلاقات التجارية بين البلدين، وينبغي على الجانبين تفعيل المجالات التي يمكن للقطاع الخاص في البلدين العمل فيها".

وقال عارف: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالاعتماد على الشباب المتعلم، اكتسبت خبرة جيدة في مجال الشركات القائمة على المعرفة والتقنيات الجديدة، ونحن مستعدون لتطوير وتبادل ونقل الخبرات القيمة للشركات المعرفية الإيرانية".

وفي هذا اللقاء، أكد رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غلوشينكو أنه يتعين علينا استغلال فرصة الاتحاد الأوراسي لتحسين العلاقات بين الدول الأعضاء، وأضاف: "لقد عقدت اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران وبيلاروسيا بنجاح، وينبغي زيادة التعاملات الاقتصادية بين البلدين بما يتناسب مع العلاقات السياسية رفيعة المستوى."

وهنأ أيضاً الجمهورية الإسلامية الإيرانية على عضويتها كعضو مراقب في الاتحاد الأوراسي، وقال: "إن وجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاتحاد الأوراسي يساهم بشكل كبير في التقوية الاقتصادية والسياسية لهذا الاتحاد".

وكان النائب الأول للرئيس الايراني محمد رضا عارف، قد توجه اليوم الخميس، إلى كازاخستان لحضور اجتماع رؤساء وزراء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومؤتمر ألماتي الرقمي 2025.