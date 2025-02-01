رواية التقدم.. توفير الطاقة للصناعات أثناء انقطاع التيار الكهربائي باستخدام نظام مراقبة البطارية

وكالة مهر للأنباء: إن السبب الرئيسي وراء 75% من حالات انقطاع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ أو أنظمة تخزين الطاقة هو البطاريات. لذلك، تعد موثوقية البطارية أمرًا أساسيًا في الأنظمة الكهربائية، كما أن المراقبة الدقيقة والمفصلة أمر حيوي.

وفي هذا الصدد، نجحت إحدى الشركات القائمة على المعرفة أخيرًا في إنتاج وتسويق "نظام إدارة البطارية" كمنتج تكنولوجي معتمد من خلال تطوير خوارزميات التقدير والتعريف، وطرق التحكم المناسبة، والأجهزة الإلكترونية اللازمة.

تم تصميم نظام مراقبة البطارية لتخزين البطاريات وأجهزة UPS ويتم استخدامه في محطات النقل والتوزيع ومصافي النفط ومحطات الطاقة وفي الأماكن التي يوجد بها تخزين بطارية للطوارئ. تم تصميم هذا المنتج لمراقبة والتحكم في شحن البطارية والتحكم في الشاحن وظروف بيئة غرفة البطارية بحيث يتم إطالة عمر البطارية وضمان سلامة وصلة التيار المستمر لغرفة البطارية في جميع الأوقات.

بمجرد وصول البطاريات السابقة إلى نهاية عمرها الافتراضي، يمكن توصيل هذا المنتج بسهولة بالبطاريات الجديدة. وبسبب انقطاع التيار الكهربائي في إيران في السنوات الأخيرة، أصبحت الحاجة إلى هذا النظام لضمان الحالة الصحية ومراقبة البطاريات المنزلية محسوسة بالكامل في جميع الصناعات والمنظمات والإدارات والهيئات التي لديها بطاريات منزلية.

العوامل المؤثرة لتحسين عمر البطارية

بفضل الاتصال المباشر لنظام البطارية بدائرة الشحن، يمنع هذا النظام الشحن الزائد للخلايا عن طريق موازنة البطاريات ويزيد من عمر البطارية. من خلال الكشف السريع عن فشل البطارية، يمنع نظام مراقبة البطارية فشل البطاريات الأخرى والبطارية المنزلية. من خلال قياس المعلمات البيئية مثل درجة الحرارة والرطوبة، يتم التحقق من الظروف البيئية المناسبة لتشغيل البطارية، وفي حالة وجود ظروف معاكسة، يمكن اتخاذ التدابير المناسبة وإرسال التحذيرات اللازمة.

ميزات نظام مراقبة البطارية

تعد مراقبة البطارية في الموقع إحدى الميزات المهمة لهذا المنتج، حيث يتم تثبيت لوحات بالقرب من البطاريات تراقب خصائص ثلاث أو أربع بطاريات متتالية، كما تتوفر أيضًا إمكانية عرض حالة البطارية في موقع البطارية. المراقبة المستمرة هي ميزة أخرى لنظام مراقبة البطارية. تتيح هذه الميزة للنظام مراقبة جميع البطاريات المتصلة بجهاز UPS للشحن بشكل مستمر ودون انقطاع، مما يزيد بشكل كبير من موثوقية النظام. في الحالات التي يحتاج فيها النظام إلى التطوير أو زيادة عدد البطاريات، يمكن القيام بذلك ببساطة وبدون توصيلات بأسلاك ذات توصيلات إضافية.

يتمتع هذا النظام ببنية معيارية قادرة على مراقبة وإدارة أنواع مختلفة من البطاريات. كما أنه بفضل الاتصال اللاسلكي بين اللوحات فإن تركيب وصيانة هذا النظام بسيط للغاية، ويمكن رؤية المعلومات الخاصة بجميع البطاريات بشكل متكامل على اللوحة المركزية.

في الحالات التي يكون فيها استمرار الطاقة أمرًا بالغ الأهمية، سيكون استخدام نظام إدارة البطارية فعالاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن موازنة البطاريات سوف يؤدي أيضًا إلى زيادة عمرها الافتراضي. الميزة الرئيسية لنظام إدارة البطارية هي منع انقطاع التيار الكهربائي غير المرغوب فيه وتلف المعدات. تقليل تكاليف الصيانة وزيادة عمر البطارية وتعظيم الاستفادة من البطارية واكتشاف حالة صحة البطارية والإبلاغ عن الأعطال في شكل إنذارات وبالتالي تقليل احتمالية فشل رابط التيار المستمر وقياس الجهد والحرارة وحالة الشحن (SOC) وحالة البطارية وميزات أخرى تتضمن ميزات هذا المنتج استنفاد (SOH) وفشل البطاريات الفردية في سلسلة البطاريات، وتخزين المعلومات على الذاكرة الداخلية، والقدرة على استخراج المعلومات وإرسالها بطرق مختلفة.

تتضمن الميزات الأخرى لنظام مراقبة البطارية القدرة على مراقبة وإخطار متجر البطاريات عبر الرسائل القصيرة أو البرامج المستندة إلى الإنترنت، والقدرة على توصيل لوحات الخلايا باللوحة المركزية لاسلكيًا أو سلكيًا، والقدرة على إضافة بطاريات دون الحاجة إلى إعادة التوصيل، والقدرة على مراقبة UPS عبر الاتصال مع UPS، وعرض حالة كل خلية محليًا، ولديها مدخلات ومخرجات تناظرية ورقمية متعددة، ولديها منفذ شبكة للاتصال ببرنامج المراقبة، والاتصال المركزي عبر اللاسلكي أو Modbus بين لوحة الخلية و سبورة خضراء.

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