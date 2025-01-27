تقنية جديدة في مجال زرع الألغام؛ مبادرة من الحرس الثوري لمفاجأة الأعداء في البحر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كشفت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني عن إنجازات مختلفة خلال مناورات "الرسول الأعظم 19" للقوة البحرية في الخليج الفارسي. ومن بين هذه الإنجازات تقنية جديدة في مجال زرع الألغام، ما يجعل القوة البحرية للحرس الثوري أكثر قوة في هذا النوع من العمليات.

*ما هو اللغم البحري وما هي استعمالاته؟

الألغام البحرية هي نوع من الأسلحة المتفجرة التي يتم زرعها في البحر والممرات المائية والأنهار ويمكنها تدمير السفن والغواصات. وعلى عكس القنابل العميقة، يتم زرع الألغام البحرية على الماء وتنفجر عندما تقترب منها سفينة العدو أو تصطدم بها. يمكن استخدام الألغام البحرية لمهاجمة الأعداء، وتعطيل حركة سفن العدو أو محاصرتها بين الألغام. كما أن للألغام البحرية استخدامات دفاعية أيضًا؛ ويمكن استخدامها لحماية الحدود البحرية الخاصة. وسيتم استخدام نوع جديد من الألغام يسمى "نافذ-2" في التدريبات على الخطوط الدفاعية للجزر الثلاث.

* تقنية جديدة للقوة البحرية للحرس الثوري في زرع الألغام

إذا أردنا تصنيف اجراءات القوة البحرية للحرس الثوري في مناورات الرسول الأعظم 19، فإن أهم اجراءات هذه القوة هي الكشف عن نوع متطور من الألغام بعد 15 عاماً وتقنية جديدة في زرع الألغام. وتتمثل التقنية الجديدة لزرع الألغام في البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في إطلاق عدد معين من الألغام، والتي قد تصل بحسب بيان قادة القوة إلى مئات الألغام في الساعة، من الشاطئ إلى البحر بواسطة صاروخ "فجر 5" عيار 333 ملم والتي تهبط في مكان محدد.

* ميزة تقنية زرع الألغام الجديدة للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني

تتم العملية المذكورة دون استخدام الوحدات العائمة، مما يساعد الحرس الثوري على تنفيذ عمليات زرع الألغام في البحر لحماية الحدود البحرية في حال أي صراع محتمل دون أي خسائر بشرية أو في صفوف الوحدات العائمة.

ومن المزايا الأخرى السرعة العالية لهذا الإجراء، والتي يتم تحقيقها في غضون ساعات قليلة بسبب الإطلاق بالصواريخ. وتظهر أهمية هذا الإجراء عندما تنشأ تهديدات سريعة محتملة، لأنه بهذه الطريقة يمكن وضع مئات الألغام في كل ساعة في خطوط الدفاع البحرية الرئيسية لإيران.

* تجهيز القوات البحرية للجيش والحرس الثوري بأنواع مختلفة من الألغام البحرية

منذ تأسيسها، استخدمت القوة البحرية للحرس الثوري الإسلامي أنواعًا مختلفة من الألغام البحرية في دفاعها المقدس لتهديد سفن العدو وتدميرها إذا اقتربت من المياه الإقليمية الإيرانية. وتعتبر هذه التقنية إجراءً عمليًا مناسبًا لإنشاء خط دفاع بحري إلى جانب تقنيات أخرى، والتي إذا تم تنفيذها سراً، قد تهدد سفن العدو.

* دخول الغام المتحركة في الساحة

تمتلك البحرية الإيرانية أيضًا مجموعة متنوعة من الألغام البحرية، ومن الأمثلة الجديدة عليها ما شهدناه في الإضافة الواسعة للمعدات إلى المنطقة البحرية الثانية لمحافظة الجيش الإيراني في ميناء جاسك.

الألغام المتحركة هي نوع جديد من الألغام البحرية التي تشبه إلى حد كبير الطوربيدات، ولكن بفضل تقنيتها الخاصة فإنها تفاجئ الأعداء. تعد الألغام الذكية "أروند" و"مهام" نوعين جديدين من الألغام البحرية التي تنتجها وزارة الدفاع الإيرانية، والتي تعد بطريقتها الخاصة من بين الألغام المدافعة عن الأراضي الإيرانية.

* سلسلة الدفاع والهجوم البحرية الإيرانية اكتملت

نفذت القوة البحرية للحرس الثوري الإسلامي عمليات مختلفة في مناورات الرسول الأعظم البحرية 19، مثل إطلاق 30 صاروخ كروز في وقت واحد من السطح والبحر باتجاه مواقع العدو المحتملة واختبار أسلحة جديدة مثل صاروخ "الكوثر-222".

وقد تم النظر إلى كافة الإجراءات في سلسلة واحدة، مما يدل على أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي تمكنت من إكمال سلسلة الدفاع والهجوم البحري في وقت واحد. وفي هذه السلسلة، تحتل الألغام البحرية مكانة خاصة، والتي من المفترض أن تؤدي مهمة الدفاع عن الحدود البحرية لإيران.

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