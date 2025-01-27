برية الجيش الايراني تزيد من مدى صواريخه المضادة للمدمرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد القوات البرية للجيش خلال مناورة "اقتدار مئة مروحية" للقوات البرية للجيش التي أقيمت في القاعدة الأولى لسلاح الطيران في كرمانشاه: "إن القوات البرية للجيش، من خلال إجراء مناورة اقتدا مروحيات سلاح الجو وإضافة 100 طائرة هليكوبتر من طراز 205 و206 و209 و214 تهدف إلى إيصال هذه الرسالة أنه بعون الله تعالى وتماشياً مع الأوامر المباركة والحكيمة للقائد الأعلى للقوات المسلحة (قائد الثورة الاسلامية) سنعطل حسابات العدو الوهمية.

وأضاف: "اليوم أصبحت القوة البرية للجيش في أعلى مستويات الجاهزية القتالية والقدرة الدفاعية، وجميع طائرات هذه القوة جاهزة لتنفيذ أي مهمة، بفضل المبادرة والإبداع والتفاني الدؤوب من أفرادها". "

وفي إشارة إلى تعزيز قدرات هذه القوة في تحقيق أهداف قتالية أصعب وأشد، أكد العميد حيدري: "اليوم وصلت القوة البرية للجيش إلى مستوى من القدرة والكفاءة والإنتاجية بحيث تمكنت من زيادة مدى صواريخها المضادة للمدمرات الى 200 كيلومتر، وهو ما تم تحقيقه وتنفيذه على أيدي الباحثين والصناعيين القادرين في صناعة الطيران بالجيش".

وتابع قائد القوات البرية للجيش: "في نطاقات أقصر ومناطق قتال قريبة، تستطيع سلاح الطيران التابع للجيش حاليًا إنتاج الصواريخ التي تحتاجها محليًا، بالاعتماد على القدرات المحلية والقوات البرية للبلاد، بحيث، بالإضافة إلى قدرتها على التنقل في الظلام الدامس في الليل، يمكنها أيضًا مهاجمة أهداف العدو وتحصيناته وتدميرها".

وفي إشارة إلى إنجازات هذه القوة في مجال المروحيات، أشار إلى: "اليوم، ومن خلال تحقيق مثل هذه الإنجازات القيمة والثمينة، تمكنت القوات الجوية من الظهور كوحدة استراتيجية وأساسية في مجال القتال البري والجوي على مستوى العالم".

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