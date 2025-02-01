رئيس جامعة الإمام الحسين(ع): المناورات رسالة واضحة من القوات المسلحة الإيرانية للأعداء

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان العميد آهنكر قال في تصريح لوكالة الانباء الايرانية : شهدنا مناورات جيدة للغاية في مجالات الفضاء والجو والبحر والبر في مختلف أنحاء البلاد وهي تظهر اقتدار الجمهورية الإسلامية في مجالات الفضاء والصواريخ والطائرات بدون طيار والمجال البحري، وكذلك في مجال البر.

وأكد رئيس جامعة الإمام الحسين (ع) أن المناورات أظهرت القوة الدفاعية والرادعة لإيران، مضيفاً: "هذه المناورات ترسل رسالة واضحة لأولئك الذين ظنوا أنه مع التطورات الأخيرة في المنطقة فإن جبهة المقاومة والجمهورية الإسلامية أصبحتا في موقف ضعف وافشلت مؤامرات الأعداء.

وعن دور الجامعات والشركات القائمة على المعرفة في النجاحات التي يحققها القطاع الدفاعي، قال العميد آهنكر: "إن الأنظمة التسليحية التي تستخدم في المناورات المختلفة هذه الأيام، ومسائلها التكنولوجية والعلمية والتصميمية يتم حلها بالتأكيد في الجامعات ويتم حل عقدها التكنولوجية في الشركات القائمة على المعرفة، ولذلك، كلما أردنا أن نسمع عن اختبار المنتجات والأسلحة الدفاعية التي تستخدم التكنولوجيات الجديدة، وعن أخبار التقدم الدفاعي، يتم ذلك خلال المناورات.

وأضاف العميد آهنكر: إن التقنيات الجديدة التي يكشف عنها القادة، سواء في زيادة المدى أو زيادة دقة الإصابة أو القوة التفجيرية أو أنظمة التوجيه الملاحي المبنية على الذكاء الاصطناعي والخوارزميات الذكية، كل هذه الأعمال تتم في بيئة قائمة على المعرفة سواء في الشركات أو الجامعات أو المراكز العلمية.

ورد رئيس جامعة الإمام الحسين (ع) على الاقاويل التي تتحدث عن اضعاف الدرع الدفاعي لايران قائلا: لقد وجهنا في الحرب ضربات مختلفة وتلقينا ضربات أيضا، يجب علينا أن نعرف من هو العدو. إن نظام الهيمنة الذي تقوده الولايات المتحدة برمته يقف أمامنا، لكن قواتنا المسلحة مستعدة، وقد ظهر هذا الاستعداد في القدرات والمناورات العسكرية والدفاعية للبلاد.