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٠٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٣٦ م

مواجهات مع الطائرات المسيرة ، إطلاق ناجح لمنظومة صواريخ "مجيد" في جنوب غرب البلاد

مواجهات مع الطائرات المسيرة ، إطلاق ناجح لمنظومة صواريخ "مجيد" في جنوب غرب البلاد

تمت عمليات الكشف والتعرف والتعقب للطائرات المسيرة المهاجمة من قبل العدو باستخدام حساسات نشطة وغير نشطة، حيث تم اتخاذ إجراءات تكتيكية مناسبة ضدها خلال مناورات الجيش.

أفادت وكالة مهر للأنباء، في المرحلة الثانية من مناورات "اقتدار الدفاع الجوي 1403" للجيش، تم تنفيذ دفاع حازم ضد الهجمات الكثيفة للعدو من خلال استخدام شبكة المراقبة البصرية للكشف عن الهجمات بالطائرات المسيرة على ارتفاع منخفض، وتقديم التقارير حولها ضمن الشبكة المتكاملة للقيادة والتحكم في الدفاع الجوي للبلاد.

بعد ذلك، وبعد الكشف والتعرف على أنواع الطائرات بدون طيار التابعة للعدو، دخلت منظومة "مجيد" في اشتباك مع هذه الأهداف، حيث تم إسقاط الهدف المعادي بنجاح في سماء المنطقة العامة للمناورات.

كما تم التأكد من إقامة اتصالات آمنة ومتعددة الطبقات بين الأنظمة الدفاعية ومراكز القيادة والتحكم في الشبكة المتكاملة للدفاع الجوي، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير وقائية ومواجهة ضد الهجمات السيبرانية على الأنظمة الرادارية والصاروخية والاتصالية، وهي من بين الإجراءات الأخرى التي تم تنفيذها في هذه المرحلة من المناورات.
/انتهى/

رمز الخبر 1953905

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