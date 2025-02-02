في اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء وتحت اشراف رئيس الجمهورية...ايران تكشف عن ثلاثة أقمار صناعية جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال حفل اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء الايراني الذي حضره رئيس الجمهورية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم الكشف عن ثلاثة أقمار صناعية جديدة وهي "نافوك-1" و"بارس-2" ونسخة مطورة من القمر الصناعي "بارس-1".

القمر الصناعي نافوك هو قمر اتصالات تم تطويره باستخدام منصة الأقمار الصناعية فئة 20-50 كغم التابعة لمعهد أبحاث الفضاء. الغرض الرئيسي من قمر "نافوك" الصناعي هو اختبار الأداء السليم لصاروخ الإطلاق "سيمرغ" ، والذي سيتم إطلاقه في المستقبل القريب. سيعمل صاروخ الإطلاق "سيمرغ" على إدخال القمر الصناعي "نافوك" إلى مدار بيضاوي ممدود.

القمر الصناعي بارس 2 الذي يزن 150 كيلوغراما مزود بحمولتين تصويريتين بنوعين مختلفين من المستشعرات الخطية بدقة 3 أمتار بالألوان ومستشعر ثنائي الأبعاد بدقة 4 أمتار في الأحادي اللون و8 أمتار في متعدد الأطياف. والتي تجمع الصور التي تم الحصول عليها من الحمولات وتقنيات البرمجيات لتكون الدقة أفضل من 2.5 متر.

والنسخة المطورة من القمر الصناعي بارس 1 هي قمر صناعي لقياس التصوير تم تطويره باستخدام منصة الأقمار الصناعية القياسية التي تتراوح أوزانها بين 100 إلى 150 كيلوغرامًا التابعة لمعهد أبحاث الفضاء الإيراني.

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