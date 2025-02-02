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٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٢ ص

بالفيديو...وزارة الدفاع الايرانية تزيح الستار عن صاروخ "اعتماد" الباليستي

بالفيديو...وزارة الدفاع الايرانية تزيح الستار عن صاروخ "اعتماد" الباليستي

خلال زيارة رئيس الجمهورية، مسعود بزشكيان لأحدث الانجازات الدفاعية في مبنى وزارة الدفاع تم عرض احدث المتجزات الصاروخية، حيث تم الكشف عن صاروخ "اعتماد" الباليستي الذي يصل مداه إلى 1700 كيلومتر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار الرئيس مسعود بزشكيان، صباح اليوم، مختلف المجمعات الجوية الفضائية التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، حيث تم خلال هذه الزيارة الكشف عن صاروخ "اعتماد" الباليستي.

ويبلغ طول صاروخ "اعتماد" الباليستي 16 متراً وقطره 1.25 متراً. المدى الأقصى لهذا الصاروخ هو 1700 كيلومتر، ويحمل رأساً حربياً يتم توجيهه حتى لحظة الاصطدام.

وفي السابق، كان قد تم الكشف عن الصواريخ الباليستية والفرط صوتية بعيدة المدى "خرمشهر-4"، و"خرمشهر-1"، و"عماد"، و"قدر" في ثلاثة أجيال، و"سجيل"، و"جهاد"، و"خيبرشكن"، و"فتح 1 و2". وصاروخي "الشهيد الحاج قاسم" و"رضوان".

/انتهى/

رمز الخبر 1953804

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