رواية التقدم.. 3 أقمار صناعية سيتم الكشف عنها غداً بحضور الرئيس الإيراني

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسم يوم التكنولوجيا الفضائية الوطني تقام غدا في وزارة الاتصالات بحضور الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الدفاع عزيز نصير زاده ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستار هاشمي ورئيس منظمة الفضاء حسن سالاريه. وسيتم الكشف خلال المراسم عن اقمار ناوك النسخة المطورة من القمرين الصناعيين بارس 1 وبارس 2.

يشار إلى أنه شهدت النسخة المطورة من القمر الصناعي بارس 1 تحسينات كبيرة بناء على الخبرات المكتسبة من القمر الصناعي السابق. كما سيتم الكشف عن القمر الصناعي بارس 2 الذي يتمتع بدقة تصوير أعلى بكثير في طيف الألوان (8 أمتار) والأبيض والأسود (4 أمتار). بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم قمر الاتصالات"ناوك" أيضًا بهدف تعزيز الاتصالات على ارتفاعات عالية، وقد تم تصميم هذا القمر الصناعي بقدرة اختبار الاتصالات في مدار بيضاوي والذي سيتم وضعه في مثل هذا المدار لأول مرة.

وأعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه قد أعلن في وقت سابق أنه من المتوقع إطلاق قمرين صناعيين بحلول نهاية العام.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي، هناك 25 قمرا صناعيا قيد الإنشاء، ولدينا 8 أقمار صناعية جاهزة للإطلاق.

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