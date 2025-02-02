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٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٥:٣٤ م

وكالة: إيران كشفت عن "صاروخ جديد قادر على ضرب اسرائيل"

وكالة: إيران كشفت عن "صاروخ جديد قادر على ضرب اسرائيل"

علقت بعض وسائل اعلام اجنبية على قيام وزارة الدفاع الايرانية على ازاحة الستار عن صاروخ "اعتماد" الباليستي الذي يصل مداه الى 1700 كم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها علقت وكالة أنباء غربية الأحد على قيام وزارة الدفاع الايرانية على الكشف عن صاروخ باليستي جديد، وقالت إن برنامج الصواريخ الإيراني لديه القدرة على ضرب الكيان الصهيوني وقد أثبتت إيران ذلك مرتين خلال معركة غزة.

وفي مقال اعاد نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل" الصهيوني أيضا، كتبت وكالة فرانس برس أن إيران كشفت عن صواريخ باليستية جديدة قادرة على ضرب إسرائيل.

وكالة: إيران كشفت عن "صاروخ جديد قادر على ضرب اسرائيل"

كشفت إيران الأحد عن صاروخ باليستي جديد يصل مداه إلى 1700 كيلومتر في حفل حضره الرئيس مسعود بزشكيان ومسؤولون آخرون يطلق علیه اسم "الاعتماد".

وجاء الكشف عن هذا الصاروخ الجديد بعد يوم من كشف إيران عن مدینة صاروخية في الجنوب خلال الأسابيع الأخيرة،

هذه القاعدة تقع في جنوب إيران ومجهزة بصواريخ كروز. تم تصميم هذه الصواريخ خصيصًا لمهاجمة المدمرات للأعداء في المياه الجنوبية الاستراتيجية.

و أن هذه الصواريخ عالية الجودة مجهزة بأنظمة الحرب الإلكترونية، ما يجعل اعتراضها أمرا صعبا على العدو.

/انتهى/

رمز الخبر 1953830

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