وزير الاتصالات الايراني: صناعة الفضاء حققت انجازات كبيرة وراسخون على تطوير هذه الصناعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الاتصالات اليوم الاحد خلال كلمة له في حفل اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء: "الحكومة الرابعة عشرة تؤمن إيمانا راسخا بتطوير صناعة الفضاء".

أكد على اهمية فسح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في صناعة الفضاء، وأردف قائلا: "إن تمكنا من إقامة مثل هذا الحفل بفضل جهود كل الناشطين والباحثين الذين استمروا في هذا المجال".

شدد وزير الاتصالات: "يمكننا القول بفخر أن صناعة الفضاء الإيرانية قدقطعت خطوات كبيرة وسنواصل هذه الخطوات بعزم راسخ".

وقال هاشمي في الختام: "إن حضور رئيس الجمهورية في وزارة الاتصالات ومشاركته في اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء يظهر بوضوح أن الحكومة الرابعة عشرة لديها إيمان راسخ وجاد في تطوير صناعة الفضاء".

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