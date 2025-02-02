  1. إيران
  2. العلوم
٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٢٩ م

وزير الاتصالات الايراني: صناعة الفضاء حققت انجازات كبيرة وراسخون على تطوير هذه الصناعة

وزير الاتصالات الايراني: صناعة الفضاء حققت انجازات كبيرة وراسخون على تطوير هذه الصناعة

لفت وزير الاتصالات الايراني، السيد ستار هاشمي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قدقطعت خطوات كبيرة في مجال صناعة الفضاء، مؤكدا على وجوج ارادة راسخة لتطوير هذه الصناعة في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الاتصالات اليوم الاحد خلال كلمة له في حفل اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء: "الحكومة الرابعة عشرة تؤمن إيمانا راسخا بتطوير صناعة الفضاء".

أكد على اهمية فسح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في صناعة الفضاء، وأردف قائلا: "إن تمكنا من إقامة مثل هذا الحفل بفضل جهود كل الناشطين والباحثين الذين استمروا في هذا المجال".

شدد وزير الاتصالات: "يمكننا القول بفخر أن صناعة الفضاء الإيرانية قدقطعت خطوات كبيرة وسنواصل هذه الخطوات بعزم راسخ".

وقال هاشمي في الختام: "إن حضور رئيس الجمهورية في وزارة الاتصالات ومشاركته في اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء يظهر بوضوح أن الحكومة الرابعة عشرة لديها إيمان راسخ وجاد في تطوير صناعة الفضاء".

/انتهى/

رمز الخبر 1953819

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات