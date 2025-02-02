إيران تستعد لإطلاق قمر صناعي بوزن 500 كلغم وتخطط لانتاج قمر آخر بوزن 1000كلغم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مراسم يوم تكنولوجيا الفضاء الايراني أقيمت، صباح اليوم (الأحد)، بحضور رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، ووزير الاتصالات ستار هاشمي، ورئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالارية.

وقال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه في معرض شرحه للإنجازات الأخيرة لصناعة الفضاء في البلاد: "وفقا للجدول الزمني المخطط له، تم إطلاق القمر الصناعي بارس 1 بنجاح في مارس الماضي"، مبينا: "يتمتع هذا القمر الصناعي المساح، بدقة تصوير طيف الألوان تصل إلى 15 متراً، بالقدرة على تصوير سطح الأرض لتطبيقات مختلفة، بما في ذلك إدارة الموارد الزراعية، والموارد الطبيعية، والبيئة...بعد إجراء العديد من الاختبارات، أظهر هذا القمر الصناعي أداءً ناجحًا".

وفي إشارة إلى تقديم النسخة المطورة من هذا القمر الصناعي، أضاف: "تم اليوم الكشف عن النموذج الثاني للقمر الصناعي بارس 1 ونأمل أن يتم نشر الصور المتعلقة بإطلاق هذا القمر الصناعي أيضًا. تجدر الإشارة إلى أن ما بين 5 إلى 10 في المائة فقط مما يحدث في صناعة الفضاء ينعكس في الصور والتقارير، في حين أن هذه النجاحات هي نتيجة لأبحاث مكثفة وجهود على مدار الساعة من جانب زملائنا في وزارة الاتصالات، ومعهد أبحاث الفضاء، ووزارة الدفاع، وقوة الفضاء التابعة للحرس الثوري الإسلامي، والجامعات، والقطاع الخاص".

وفيما يتعلق بالتقدم الذي أحرزته البلاد في تصميم وبناء الأقمار الصناعية، قال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: "خلال السنوات الأخيرة، أثبتت البلاد قدرتها على إنتاج أقمار صناعية بكتلة تتراوح بين 200 إلى 300 كيلوغرام"، مضيفا: "على مدى العامين الماضيين، تم استخدام معدات جديدة لبناء أقمار صناعية يبلغ وزنها 500 كيلوغرام. والخطوة المهمة التالية حاليا هي توسيع القدرة على إنتاج الأقمار الصناعية يصل وزنها الى طن، وهو ما يجري في معهد أبحاث الفضاء الإيراني، وقد حققنا تقدما كبيرا في مجال البنية التحتية المادية والمعدات".

وأردف حسن سالاريه قائلا: "ستكون المرحلة الأولى من قاعدة الإطلاق في تشابهار (قاعدة الشهيد رئيسي) جاهزة للتشغيل بحلول نهاية العام الايراني الجاري(اقل من الشهرين)، حيث يقترب التقدم من 80 بالمئة"، مشيرا الى ان قاعدة تشابهار تعد من البنى التحتية الأساسية والحيوية للبلاد، إذ يوفر موقعها الجغرافي على ساحل مكران إمكانية الوصول إلى مدارات ذات ميل متنوع من 45 درجة إلى أكثر من 100 درجة.

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