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٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:١٣ م

العميد نقدي: نستطيع ان نوصل صواريخنا لأي نقطة نريدها

العميد نقدي: نستطيع ان نوصل صواريخنا لأي نقطة نريدها

اكد نائب منسق الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا نقدي، ان الجمهورية الاسلامية قادرة على تصنيع الصواريخ اللازمة لها لتكون قادرة على إصابة الهدف مهما كانت المسافة، مشددا على انه ليس هناك شيء خارج عن متناول التكنولوجيا لدينا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب منسق الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا نقدي: اليوم، أصبحت الجمهورية الإسلامية قادرة على إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء. ومهما كان المدى الذي تريده الجمهورية الاسلامية، سيتم تصنيع الصواريخ اللازمة له وستكون قادرة على إصابة الهدف على تلك المسافة، ليس هناك شيء خارج عن متناول التكنولوجيا لدينا.

واضاف: في ظل حكومة الثورة الإسلامية، وصل العلماء الإيرانيون إلى مرحلة لا توجد فيها مشكلة غير قابلة للحل في مجال الأسلحة. لقد استطعنا الانتقال من زمنا كانت فيه الأسلاك الشائكة محظورة علينا، إلى نقطة تصطف فيها الدول لشراء أسلحتنا.

رمز الخبر 1953837

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