عسكري إيراني: قادرون على صناعة شتى التجهيزات العسكرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس جامعة الدفاع العلياء العميد أحمد وحيدي شارك في معرض للصناعة الدفاعية والقى كلمة في هذا المعرض العسكري وأشاد بما حققته القوات المسلحة الايرانية من انجازات على صعيد الصناعات العسكرية المتقدمة.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الايرانية قادرة على صناعة شتى المعدات والتجهيزات العسكرية في سبيل الدفاع عن وطنها وشبعها.

وأضاف وزير الدفاع الايراني السابق، الى ان جميع المعدات الدفاعية بدءا من المركبات العسكرية والمنصات والرادارات والصواريخ عالية الدقة وصولا الى منظومة "باور 373" للدفاع الجوي، يتم تصميمها وتصنيعها جميعا على يد المتخصصين الدفاعيين في البلاد، مشددا على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية أصبحت في مكانة اليوم قادرة فيها على تصنيع مختلف انوع المعدات الدفاعية بناء على التهديدات الجديدة واحتياجاتها المحسوبة./انتهى/