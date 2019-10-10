قائد الحرس الثوري: الخيارات الأميركية المطروحة ضد إيران تفتقد للفاعلية وضعيفة

واشار اللواء سلامي الى ان الاميركيين يقرّون بان خياراتهم المطروحة على الطاولة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية قد ضعفت، مضيفا انه حينما ننظر الى خيارات الاميركيين نرى بانهم غير قادرين على تنفيذ اي منها اليوم تمتلك القدرة لكنها غير قادرة على استخدامها وتهيئة الظروف لهذا الامر.

واضاف القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، ان الاميركيين اليوم دخلوا دوامة كلما انفقوا فيها كلما قل انتفاعهم من وراء ذلك وهو ما يعني اضمحلالهم، ومشكلتهم هي انهم غير قادرين على تبديل النفقات الاقتصادية والعسكرية الباهظة الى منافع سياسية.

واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي ظل ثورتها حققت نجاحات كبرى وهو ما جعلها متفوقة وعصية على الهزيمة امام الاعداء وكلما مضى الزمن تصبح اكثر قوة وتتجه اميركا والاستكبار نحو العجز والافول.

واضاف، ان قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية بلغت حدا بحيث انه كلما وطات اقدامنا مكانا ينسحب الاعداء سريعا وان اصدقاء اميركا وهم السعوديون والاسرائيليون يشعرون الان بالاحباط من اميركا ويعلمون بانها غير قادرة على حمايتهم في الايام الصعبة./انتهى/