استقلال طهران- الشرطة العراقي؛ الشباب الايراني يسعون للفوز الآسيوي الثاني في ملعب آزادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يستضيف فريق استقلال طهران نظيره الشرطة العراقي في مباراة حساسة ومهمة ضمن منافسات الاسبوع السابع من دوري النخبة الآسيوي اليوم في تمام الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي على ملعب ازادي.

لم يتمكن فريق استقلال الأزرق من استضافة منافسه الآسيوي إلا في الأسبوع الأول من دوري النخبة الآسيوي، حيث استضاف الغرافة القطري على ملعب شهداء القدس، والآن، بعد ما يقرب من 6 سنوات، يستضيف مباراته الآسيوية مرة أخرى في ملعب آزادي.

على أية حال، هذه فرصة جيدة لاستقلال طهران لتحقيق الفوز على الشرطة العراقي في ملعب آزادي بدعم جماهيره المتحمسة وزيادة حظوظه في الصعود إلى المرحلة التالية من دوري النخبة الآسيوي.

ويحتل فريق استقلال طهران المركز الثامن في ترتيب الدوري الآسيوي برصيد فوز واحد وتعادلين وثلاث خسائر، ويملك خمس نقاط. ويحتاج الفريق إلى 3 نقاط من مباراته أمام الشرطة العراقي ليكون لديه أي أمل في التأهل عن مجموعته في آسيا.

بعد فوزه على الغرافة القطري في الأسبوع الأول من دوري النخبة الآسيوي على ملعب شهداء القدس، فشل فريق استقلال في تحقيق الفوز في مبارياته الخمس التالية في المسابقة، ويأمل الآن في إنهاء هذه الفترة بالفوز على الشرطة العراقي ليبقي على آماله في الصعود.

وتولى سهراب بختياري زاده قيادة الفريق بالعاصمة مؤقتا بعد رحيل موسيماني، وهو يعلم جيدا أن الفوز على الشرطة له أهمية كبيرة. وكان بختياري زاده أيضًا مدربًا لفريق استقلال في المباراة ضد النصر، والتي خسرها فريقه في الدقائق الأخيرة. وهذه هي المرة الثانية التي يجلس فيها هذا المدرب على مقاعد البدلاء الفنية لفريق استقلال في آسيا، ويبقى أن نرى ما إذا كان قادرًا على تحقيق الفوز ام لا.

من جهة أخرى، يحتل فريق الشرطة العراقي المركز الأخير في ترتيب مجموعات غرب آسيا برصيد 4 خسائر وتعادلين وعدم فوز و2 نقطة. لا يملك الفريق العراقي فرصة كبيرة للتأهل من مجموعته، وإذا فاز في مباراتيه المتبقيتين، فسوف يحتاج إلى بعض الشكوك والأوهام للتقدم.

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